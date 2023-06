L'entreprise publique péruvienne d'énergie Petroperu négocie avec des producteurs de pétrole des Amériques et d'Asie pour importer environ 63 000 barils par jour (bpj) de brut pour sa raffinerie Talara récemment modernisée, a déclaré le président de l'entreprise à Reuters mercredi.

Pedro Chira, président du conseil d'administration de Petroperu, a déclaré qu'il prévoyait d'annoncer la semaine prochaine les sociétés retenues après une expansion de 46% de la raffinerie à 95 000 bpj.

"Nous étudions des options en Amérique latine, mais aussi en Amérique du Nord et en Asie", a déclaré M. Chira dans ses bureaux de Lima. "Je pense que nous serons en mesure d'annoncer l'identité de nos fournisseurs au cours de la semaine prochaine.

La raffinerie de Talara est actuellement en phase de démarrage après une modernisation de 5 milliards de dollars qui a commencé en 2014, et la société vise à atteindre sa pleine capacité à partir de la mi-juillet, a déclaré Chira.

Le Pérou produit actuellement environ 41 000 bpj de brut alors que la demande nationale de pétrole est de 250 000 bpj, selon les données officielles, ce qui l'oblige à importer du brut pour sa raffinerie ainsi que des produits pétroliers pour son marché.

RETOUR AUX BÉNÉFICES EN 2025

M. Chira, qui a refusé d'identifier les fournisseurs potentiels de brut, a déclaré qu'avec Talara à pleine capacité, l'entreprise serait en mesure de remettre ses finances sur les rails et de renouer avec un bénéfice net positif à partir de 2025.

L'année dernière, l'agence de notation S&P a retiré à l'entreprise pétrolière publique sa note d'investissement, tandis que Fitch l'a dégradée après qu'elle a contracté des emprunts et émis des obligations pour financer la remise en état de Talara.

Le dirigeant a déclaré que Petroperu évaluait un plan de financement d'environ 1,2 milliard de dollars, comprenant des obligations potentielles et des lignes de crédit, au cas où l'entreprise serait confrontée à des problèmes de trésorerie imprévus.

"L'intention de l'entreprise est de ne pas bénéficier du soutien de l'État pour cette année 2023, qui est une année critique", a-t-il déclaré.

Petroperu vise à produire du pétrole dans le plus grand champ pétrolier du Pérou, le bloc 192, à partir de 2024, a déclaré M. Chira, après avoir récemment obtenu une concession de 30 ans. L'entreprise fait son retour dans l'extraction de pétrole brut pour la première fois depuis les années 1990.

M. Chira a déclaré que l'entreprise espérait obtenir l'approbation des autorités de régulation pour un partenaire stratégique potentiel, l'entreprise canadienne Altamesa Energy, ce mois-ci, afin de développer le bloc, qui a été confronté à des problèmes historiques liés à la pollution.

Petroperu chercherait également à s'impliquer dans le développement d'autres lots dans le nord du Pérou et du lot 64 dans la région amazonienne de Marañón, où une étude d'impact environnemental est en cours et devrait être achevée en 2025, a-t-il ajouté. (Reportage de Marco Aquino ; Rédaction de Sonali Paul et Stephen Coates)