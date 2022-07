Peu de changements pour les actions en Europe après les PMI et la BCE

PARIS, 22 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sans direction claire en début de séance vendredi après les chiffres décevants sur la santé de l'économie en Europe tandis que les investisseurs continuent de digérer le tour de vis monétaire de la Banque centrale européenne. À Paris, le CAC 40 perd 0,04% à 6.198,59 points à 08h00 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,03% et à Francfort, le Dax recule de 0,15%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,16%, le FTSEurofirst 300 de 0,03% et le Stoxx 600 gagne 0,13%. Alors que les marchés sont préoccupés depuis plusieurs mois par la perspective de récession, les premières estimations des indices PMI en juillet viennent renforcer leurs craintes avec la contraction surprise de l'activité composite en zone euro. L'activité dans l'industrie française s'est aussi contractée tandis qu'en Allemagne, l'indice PMI composite, sous la barre stratégique de 50, est à son plus bas niveau depuis plus de deux ans. Jeudi, la BCE s'est montrée plus restrictive que prévu en relevant ses taux d'un demi-point pour contrer une inflation record. Elle a également annoncé un nouveau programme d'achat d'obligations pour limiter un creusement excessif des écarts de rendements obligataires des pays de la zone euro mais les observateurs soulignent le manque de détails et les conditions assez floues de cet outil. "L'Instrument de protection de la transmission est fort dans son concept mais pourrait être faible dans sa mise en oeuvre étant donné la description vague de ses paramètres opérationnels", a déclaré Andreas Jobst chez Allianz. Aux valeurs, Publicis gagne 0,81%, deuxième du CAC, après le relèvement de recommandation de JPMorgan à "surpondérer". Ubisoft perd 2,3% après avoir annoncé le report de la sortie du jeu "Avatar : Frontier of Pandora" à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)