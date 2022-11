Peu de répit pour la roupie indienne dans l'année à venir, probablement faible à court terme - sondage Reuters

La devise a baissé chaque mois cette année - sa plus longue série de pertes en presque quatre décennies - alors que la Réserve fédérale américaine a adopté une politique de resserrement beaucoup plus agressive que celle de ses pairs, y compris la Banque de réserve de l'Inde, ce qui a propulsé le billet vert à des sommets de deux décennies.

Avec d'autres hausses à venir de la part de la Fed, y compris une quatrième hausse consécutive de 75 points de base plus tard mercredi, et la RBI qui devrait être plus modérée, la divergence politique va probablement s'étendre davantage. Cela signifie qu'il n'y aura pas de répit pour la roupie qui s'enfonce, du moins à court terme.

En baisse de plus de 10 % par rapport au dollar cette année, bien que la RBI ait épuisé ses réserves de dollars pour soutenir la monnaie, la roupie s'échangera à 82,5 par dollar dans trois mois, près de son niveau de mardi, selon le sondage Reuters du 28 octobre au 1er novembre auprès de 26 analystes de change.

La roupie a touché son plus bas niveau à vie de 83,29/$ le 20 octobre, mais l'opinion médiane de 13 analystes ayant répondu à une question distincte a montré qu'elle dépasserait ce niveau pour se négocier à 83,50/$ avant la fin de l'année. Les prévisions variaient entre 83,00-84,20/$.

"La communication de la Fed mercredi est susceptible de fixer le cours du dollar et par conséquent de la roupie au cours des prochaines semaines", a déclaré Sakshi Gupta, économiste principal à la HDFC Bank.

"Des commentaires faucons continus pourraient ajouter de la pression sur la roupie", a-t-elle ajouté.

Cela signifie que la RBI, qui a augmenté son taux de rachat de 190 points de base cette année et qui ne devrait ajouter que 50 points de base supplémentaires dans le cycle de resserrement actuel, va probablement puiser davantage dans ses réserves de devises.

Ces réserves, déjà amputées d'environ 118 milliards de dollars par rapport à un pic de 642 milliards de dollars il y a plus d'un an, devraient tomber à 510 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, selon une enquête distincte de Reuters.

Les prix déjà élevés du pétrole - un facteur clé de l'aggravation du déficit des comptes courants de l'Inde - ne devraient pas s'atténuer de sitôt, ce qui accentue la pression sur la monnaie.

On s'attendait à ce que l'écart de la balance courante termine l'année fiscale à son niveau le plus élevé en une décennie.

Dans ce contexte, la roupie ne devrait gagner que 1,5 % au cours de l'année à venir pour atteindre 81,5/$, ce qui est loin d'inverser la perte à deux chiffres de cette année.

Plus d'un tiers des stratèges s'attendaient à ce que la devise atteigne un plus bas historique à un moment donné au cours des 12 prochains mois.

"L'USD/INR pourrait pousser vers 85 en raison de la poursuite de la force de l'USD et de la nécessité de faire décoller les taux de change effectifs pour refléter l'écart de financement plus important", a noté Samiran Chakraborty, économiste en chef pour l'Inde chez Citi.

