Pfizer arrête le recrutement dans l'essai de Paxlovid dans la population à risque standard

Le médicament dispose d'une autorisation d'utilisation d'urgence pour les groupes à haut risque dans lesquels il s'est avéré efficace pour réduire les hospitalisations et les décès.

Les nouvelles données ont toutefois montré une réduction du risque relatif de 51 % dans les groupes à risque standard, ce qui, selon la société, n'est pas statistiquement significatif.

La population à risque standard comprend généralement des personnes qui ne présentent pas de problèmes de santé les exposant à une maladie grave et qui peuvent se rétablir sans le médicament.

Pfizer a déclaré qu'elle inclurait les nouvelles données dans la prochaine demande de la société auprès de la Food and Drug Administration américaine visant à obtenir l'approbation complète de l'utilisation du médicament dans les groupes à risque élevé. Les données d'une étude menée en Israël au début du mois ont montré que le médicament réduisait les taux d'hospitalisation et de mortalité du COVID-19 chez les patients vaccinés et non vaccinés de 65 ans et plus, mais qu'il ne permettait pas de prévenir les maladies graves chez les jeunes adultes.

Plus de 1,2 million de traitements par Paxlovid ont été administrés aux États-Unis, selon les données du secrétaire adjoint à la préparation et à la réponse du département américain de la santé et des services sociaux.