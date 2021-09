Pfizer demande l'autorisation de son vaccin chez les enfants

(Reuters) - Le groupe américain Pfizer Inc et son partenaire allemand BioNTech ont déposé mardi auprès de la FDA (Food and Drug Administration) une demande d'autorisation de leur vaccin contre le COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Les deux sociétés ont déclaré la semaine dernière que leur vaccin Comirnaty avait entraîné chez les enfants de 5 à 11 ans, dans leur essai clinique de phase II/III, une réponse immunitaire qui correspond à ce qu'elles avaient précédemment observé chez les jeunes de 16 à 25 ans.

Pfizer et BioNTech prévoient également de demander une autorisation auprès de l'Agence européenne des médicaments et d'autres autorités sanitaires.

Aux Etats-Unis, le nombre d'infections par le coronavirus SARS-CoV-2 chez les enfants a fortement augmenté dernièrement, atteignant un niveau record début septembre, selon les données de l'Académie américaine de pédiatrie.

Le vaccin Pfizer/BioNTech, appelé Comirnaty, est déjà autorisé chez les enfants à partir de 12 ans dans de nombreux pays, aux États-Unis et dans l'Union européenne notamment.

(Rédigé par Manas Mishra à Bangalore ; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)