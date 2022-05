Pfizer maintient inchangées les prévisions de ventes de la pilule antivirale COVID

Pfizer Inc. a maintenu mardi ses prévisions de ventes annuelles pour sa pilule antivirale COVID-19 Paxlovid et ses vaccins, alors qu'elle fait face à une demande tiède.

La société a déclaré s'attendre à 22 milliards de dollars de ventes de Paxlovid cette année. Elle a également réitéré sa prévision de 32 milliards de dollars de ventes du vaccin qu'elle a développé avec BioNTech.

À la demande de la U.S. Securities and Exchange Commission, plusieurs sociétés pharmaceutiques ont ajusté leurs prévisions afin d'inclure les dépenses liées aux paiements d'étape et aux acquisitions.

La société a déclaré qu'elle s'attendait désormais à un bénéfice ajusté de 6,25 à 6,45 dollars par action pour l'ensemble de l'année, en dessous de ses prévisions précédentes de 6,35 à 6,55 dollars, principalement en raison de l'impact de ces dépenses. (Reportage de Manas Mishra à Bengaluru ; Montage de Saumyadeb Chakrabarty)