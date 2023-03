Pfizer obtient le soutien du panel de la FDA dans la course au vaccin contre le VRS

Le comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) a voté à 7 contre 4 en faveur du vaccin, affirmant que les données de l'étude de la société ont établi que l'injection était efficace et sûre pour prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez les personnes âgées de 60 ans et plus. Un membre s'est abstenu lors du vote.

GSK, qui est un autre précurseur dans une course effrénée pour développer le premier vaccin contre le VRS, sera soumis à l'examen d'un panel d'experts de la FDA mercredi.

Des sociétés telles que Johnson & Johnson, Moderna Inc et Merck se profilent également à l'horizon.

Bien que les panélistes aient soutenu le vaccin de Pfizer, des inquiétudes ont été exprimées quant à l'insuffisance des données d'efficacité dans l'étude de la société pour les adultes de 80 ans et plus, qui ont le plus besoin du vaccin, et ont suggéré la nécessité d'une surveillance détaillée de la sécurité post-commercialisation pour aborder la question de tout événement indésirable grave.

"La population pour laquelle le vaccin va potentiellement avoir le plus grand impact est moins représentée dans cette étude", a déclaré Hana Sahly, l'un des 12 panélistes de la FDA.

Les premiers vaccins approuvés contre le virus, qui tue environ 14 000 personnes âgées aux États-Unis chaque année, pourraient aider les firmes à prendre pied sur un marché estimé entre 5 et 10 milliards de dollars, selon les analystes.

La FDA doit se prononcer sur les vaccins d'ici mai, et suit généralement les recommandations de son groupe d'experts indépendants.

Le vaccin de Pfizer était efficace à 66,7 % pour prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures liées au VRS avec plus de deux symptômes, tandis que le vaccin de GSK était efficace à 82,6 % pour prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures chez les personnes âgées de 60 ans et plus.