Pfizer prévoit des ventes de 54 milliards de dollars en 2022 pour le vaccin et la pilule COVID

Le vaccin, basé sur la technologie de l'ARNm qui est également à l'origine des vaccins de son rival Moderna, est utilisé dans plus de 160 pays, dont les États-Unis, et Pfizer a pour objectif de produire plus de 4 milliards de doses du vaccin en 2022. Pfizer vise à fabriquer plus de 4 milliards de doses en 2022, contre 3 milliards l'année dernière.

Paxlovid, la pilule orale COVID, s'est avérée prometteuse pour réduire les hospitalisations et les décès chez les patients à haut risque, et la société prévoit de produire au moins 120 millions de doses de cette pilule cette année.