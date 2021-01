Pharmacie Des opportunités pour un marché en croissance

Le secteur bénéficie de belles opportunités notamment grâce au vaccin et aux traitements pour lutter contre la Covid. Le marché est également porté par le dynamisme de l’oncologie, de l’immunologie et du diabète, qui devraient continuer à soutenir la croissance de l’industrie pharmaceutique en 2021-2022.



La bonne santé du marché chinois favorise également le développement du secteur.Les laboratoires préparent l'après-Covid en réalisant des acquisitions stratégiques.

Les laboratoires toujours actifs sur le front des acquisitions

AstraZeneca vient d'acquérir pour plus de 30 milliards d'euros, Alexion, une biotech américaine, pour se renforcer dans l'immunologie et les maladies rares. Le laboratoire britannique réalise ainsi la plus grosse acquisition du secteur depuis le début de la pandémie. Sanofi a précédemment repris Principia Biopharma, se renforçant ainsi dans les maladies auto-immunes et les allergies. Deux jours plus tard, Johnson&Johnson déboursait presque deux fois plus (6,5 milliards de dollars) pour s'offrir Momenta Pharmaceuticals, également spécialisée dans les maladies auto-immunes. L'oncologie attire également les convoitises. Il constitue le premier marché de l'industrie, avec 142 milliards de dollars générés en 2019 (sur un total de 600 milliards selon GlobalData). Le laboratoire américain Abbvie a déboursé 2 milliards de dollars pour mettre la main sur un anticancéreux d'une biotech chinoise, I-Mab.

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement. Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste. A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.