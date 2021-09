Pherecydes Pharma : annonce sa participation à plusieurs conférences scientifiques et évènements investisseurs majeurs au second semestre 2021

Regulatory News:

Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd’hui que son équipe de direction participera aux événements suivants durant les prochains mois :

Adebiotech

16 septembre 2021 (colloque en présentiel ou distanciel)

Pherecydes Pharma interviendra dans le cadre de ce colloque dédié aux « Approches innovantes en santé humaine, animale et environnementale dans la lutte contre l’antibiorésistance » pour évoquer les avantages de la phagothérapie de précision.

Boston Biotechnology Summit

30 septembre 2021 (sommet virtuel)

Ce sommet a été créé en 2016 avec pour objectif de soutenir la coopération internationale entre les différents acteurs de la santé afin de répondre à des besoins médicaux non satisfaits.

Séminaire Biotech / Santé Portzamparc

6 octobre 2021 (en présentiel à Paris)

Cet événement organisé par Portzamparc, Filiale du Groupe BNP Paribas, donne aux investisseurs français et internationaux l’opportunité d’interagir avec les dirigeants de sociétés cotées du domaine de la santé.

Présentation à « A day @ Bioaster »

7 octobre 2021 (en présentiel à Lyon)

Cet évènement, organisé par Bioaster, organisme de recherche à but non lucratif dans le domaine de la microbiologie, sera articulé autour du thème « Espoir et promesse de la médecine de précision dans les maladies infectieuses ».

European Midcap Event Paris

21-22 octobre 2021 (en présentiel à Paris)

L’un des forums investisseurs majeurs, il donne l’opportunité à environ 400 investisseurs institutionnels internationaux d’échanger avec les dirigeants de plus de 150 sociétés cotées.

Investir Day

23 novembre 2021 (palais Brongniart à Paris)

En 3 années, Investir Day, est devenu un événement incontournable des actionnaires, investisseurs et épargnants pour accéder, durant une journée entière, à de nombreuses réunions, prises de parole et rencontres privilégiées avec les dirigeants des sociétés cotées.

Phage Future Europe

23-24 novembre 2021 (congrès en physique à Bruxelles, Belgique)

Cindy Fevre, directrice R&D de Pherecydes Pharma, présentera le 23 novembre sur le thème « Application clinique des phages naturels en phagothérapie de précision : Un concept appliqué aux patients français dans le cadre d'un programme de soins compassionnels ».

A propos de Pherecydes Pharma

Créée en 2006, Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l’utilisation de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa. Le concept de phagothérapie de précision a été appliqué avec succès chez plus de 26 patients dans le cadre de traitements compassionnels, sous la supervision de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Pherecydes Pharma, dont le siège social est à Nantes, s'appuie sur une équipe d’une vingtaine d’experts issus de l'industrie pharmaceutique, des biotechnologies et de la recherche académique.

Pour plus d’informations, www.pherecydes-pharma.com

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Pherecydes Pharma, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

