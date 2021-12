Pherecydes Pharma continue de renforcer sa propriété intellectuelle avec un premier brevet accordé en Chine, pour ses phages anti-Staphylococcus aureus

Regulatory News:

Pherecydes Pharma (Paris:ALPHE) (FR0011651694 – ALPHE, éligible PEA-PME), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd’hui la délivrance d’un brevet pour ses phages anti-Staphylococcus aureus par l’office chinois des brevets. Il s’agit du premier brevet délivré en Chine pour les phages de Pherecydes Pharma et du deuxième brevet délivré pour cette famille de phages après celui obtenu récemment en Israël.

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : « Nous sommes très heureux de continuer à renforcer notre propriété intellectuelle en ajoutant un nouveau territoire aussi important que la Chine à l’univers de protection de nos phages. Il s’agit du deuxième brevet délivré en quelques semaines pour nos phages anti-Staphylococcus aureus qui vient compléter l’arsenal de protection de notre portefeuille de phages en cours de développement. Cette démarche s’inscrit dans nos efforts continus de protection des investissements réalisés dans la phagothérapie de précision, domaine thérapeutique d’avenir où Pherecydes entend occuper un rôle prépondérant. »

Pherecydes Pharma a un portefeuille actif de quatre brevets couvrant chacun de multiples phages et des variants de ceux-ci contre les bactéries cibles : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus et Escherichia Coli. Si plusieurs brevets sont actuellement en cours d’instruction dans certaines juridictions, d’autres sont déjà accordés dans de grands territoires comme les Etats-Unis, l’Europe, le Japon, l’Australie, Hong Kong, Israël et, dorénavant, en Chine.

Créée en 2006, Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l’utilisation de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa. Le concept de phagothérapie de précision a été appliqué avec succès chez plusieurs dizaines de patients dans le cadre de traitements compassionnels, sous la supervision de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Pherecydes Pharma, dont le siège social est à Nantes, s'appuie sur une équipe d’une vingtaine d’experts issus de l'industrie pharmaceutique, des biotechnologies et de la recherche académique.

