Pherecydes Pharma : publie ses résultats financiers annuels 2020 et confirme ses perspectives 2021

Regulatory News:

Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE, éligible PEA-PME) (Paris:ALPHE), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 et confirme ses perspectives de développement pour 2021.

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : « Grâce au vif succès de notre introduction en Bourse, nous sommes en train d’accélérer les investissements stratégiques dans nos programmes R&D et cliniques. Cette montée en puissance s’accompagne d’une politique de propriété intellectuelle toujours très active qui s’est concrétisée récemment par la délivrance de deux nouveaux brevets stratégiques aux Etats-Unis. En parallèle, nos phages continuent à être utilisés dans le cadre des traitements compassionnels par de nouveaux centres hospitaliers en France et nous sommes impatients de répondre à ce besoin médical grandissant de manière plus large dès l’obtention des ATU attendue au cours du 2nd semestre de cette année. Compte tenu de ces réalisations et du potentiel clinique de nos trois classes de phages visant les bactéries parmi les plus résistantes, Pherecydes dispose de nombreux atouts pour s’imposer comme un acteur incontournable de la phagothérapie de précision. »

Résultats annuels 2020

Compte de résultat simplifié1 (en euros) 2020 2019 Produits d’exploitation 1 863 286 2 327 798 Charges d’exploitation 5 289 693 5 018 850 Résultat d’exploitation - 3 426 407 - 2 691 051 Résultat financier - 3 517 - 1 625 Résultat exceptionnel 1 620 852 442 670 Résultat net (perte) - 1 395 340 - 1 221 868

______________________

1 Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire du 14 avril 2021. Les procédures d’audit sur ces comptes ont été effectuées. Le rapport de certification par les commissaires aux comptes est en cours d’émission.

Au 31.12.2020, le total des produits d’exploitation, constitué essentiellement de la production immobilisée liée aux programmes Staphylococcus aureus (S. aureus) et Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) ressort à 1 863 K€ contre 2 328 K€ au 31.12.2019, soit une diminution de 20%. Cette variation s’explique par la répartition différente des projets sur lesquels la société a travaillé en 2020 par rapport à 2019, les coûts de ces projets n’étant pas tous immobilisés.

Les charges d’exploitation ressortent à 5 290 K€ au 31.12.2020, en augmentation de 5% par rapport aux 5 019 K€ de l’exercice 2019. Cette croissance est due à l’augmentation du poste autres achats et charges externes de 770 K€, en partie compensée par la diminution des autres charges d’exploitation et une bonne maîtrise des charges du personnel.

Le résultat d’exploitation au 31.12.2020 ressort en perte de 3 426 K€ contre une perte de 2 691 K€ au 31.12.2019. Cette évolution s’explique principalement par la baisse des produits d’exploitation entre les deux exercices.

Le résultat exceptionnel ressort à 1 206 K€ au 31.12.2020 contre 443 K€ pour l’exercice précédent, reflétant les progrès réalisés dans l’avancement du projet PhagoProd financé par la Commission Européenne.

Le résultat net ressort en perte de 1 395 K€ pour l’exercice 2020 contre une perte de 1 222 K€ pour l’exercice précédent.

Structure financière

La trésorerie au 31.12.2020 s’élevait à 1 652 K€ contre 1 754 K€ au 31.12.2019. Le niveau des capitaux propres ressortait à 5 285 K€ au 31.12.2020 contre 4 136 K€ au 31.12.2019.

Pour rappel, la structure financière de Pherecydes Pharma a été renforcée en février 2021 par le produit net de 7 M€ issu de l’augmentation de capital réalisée à l’occasion de l’entrée en Bourse de la Société sur Euronext Growth à Paris. L’opération a rencontré un très vif succès auprès des investisseurs, avec une offre sursouscrite plus de 4 fois.

Le niveau de trésorerie actuel de la Société permet de financer le développement de Pherecydes Pharma conformément à la stratégie présentée durant l’introduction en Bourse.

Récents faits marquants

Délivrance de deux brevets aux Etats-Unis

Le 16 février 2021, la Société a annoncé l’accord de l’office américain des brevets et des marques (USPTO) pour la délivrance de deux brevets pour ses phages, anti-P. Aeruginosa et anti-E. Coli, aux Etats-Unis.

Grâce à sa politique active de propriété intellectuelle, Pherecydes développe un portefeuille de quatre brevets, couvrant chacun de ses phages et de leurs variants, dont certains ont d’ores et déjà été accordés dans des territoires importants tels que les Etats-Unis, l’Europe, le Japon, l’Australie, Hong-Kong et Israël.

Poursuite des traitements compassionnels avec 4 nouveaux patients

Conformément aux autorisations de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), 4 nouveaux patients ont pu bénéficier de la phagothérapie de précision de Pherecydes en 2021, portant à 26 le nombre de patients traités dans ce cadre à date. Ces soins ont notamment été dispensés dans de nouveaux centres hospitaliers.

Publications et congrès scientifiques

En mars 2021, PhagoPROD, le projet de production des phages de Pherecydes Pharma, a fait l’objet d’une publication dans CORDIS, le magazine de la Commission Européenne qui met en exergue les projets de recherche et développement les plus stratégiques financés par l’Union Européenne.

En avril 2021, Pherecydes a annoncé qu’une étude préclinique dans les modèles animaux de référence a démontré le bénéfice de ses phages anti-P. Aeruginosa administrés par inhalation pour traiter les pneumonies liées à la ventilation mécanique. Ces résultats seront présentés lors du 6th Annual Inhalation and Respiratory Drug Delivery Congress, une conférence virtuelle sur l’administration de médicaments par inhalation et par voie respiratoire, les 20-21 avril 2021.

Renforcement du Comité de Direction

La société a récemment recruté Céline Breda, Directrice des Opérations Industrielles, pour renforcer son équipe de Direction et se préparer au déploiement de la phagothérapie de précision à plus grande échelle. Elle apporte à la société 25 années d’expérience dans le domaine de la qualité, du développement et de la production de produits biologiques, notamment huit années chez Valneva comme Directrice des opérations pharmaceutiques.

Stratégie & perspectives

Au cours de l’exercice 2021, la Société entend poursuivre le développement de ses différents actifs et accélérer la montée en puissance de la phagothérapie de précision. Les fonds levés lors de l’introduction en Bourse seront alloués notamment à la réalisation des objectifs stratégiques suivants :

1. Développement clinique des phages anti-S. aureus

Pherecydes prépare la mise en place d’une étude clinique de phase I/II, dans les infections ostéoarticulaires sur prothèses. Le démarrage de la cette étude est prévu au 2nd semestre 2021 et les premiers résultats sont attendus fin 2022.

Deux autres études, financées par des programmes publics (Programme Hospitalier de Recherche Clinique - PHRC), seront lancées en 2021 et 2022 avec les phages de Pherecydes, l’une à l’initiative du CHU de Bordeaux dans les infections ostéo-articulaires, l’autre à l’initiative du CHU de Nîmes dans l’ulcère du pied diabétique, les deux établissements hospitaliers étant les promoteurs de ces études.

2. Développement préclinique des phages anti-E. Coli

Pherecydes poursuivra ses programmes de recherche afin de pouvoir démarrer, d’ici 2 ans, une étude de phase I/II avec ses phages anti-E. Coli dans les infections urinaires compliquées.

3. Délivrance des ATU attendue au cours du 2nd semestre 2021

Pherecydes vise la délivrance des ATU par l’ANSM au cours du 2nd semestre 2021, à la suite de la disponibilité des lots de phages anti-S. aureus et anti-P. Aeruginosa produits selon les normes BPF. Le système des ATU permet à certaines catégories de malades en France d'utiliser des médicaments n'ayant pas encore reçu une autorisation de mise sur le marché (AMM). La société a ainsi pour ambition de générer du chiffre d’affaires dès cette année et commencer le développement de la phagothérapie de précision à plus grande échelle.

4. Développement du Phagogramme

Pherecydes mènera des travaux sur sa plateforme qui permet de tester la sensibilité de la souche bactérienne d’un patient à plusieurs phages, pour augmenter la rapidité, la fiabilité, la reproductibilité et la sensibilité des tests réalisés.

A propos de Pherecydes Pharma

Créée en 2006, Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l’utilisation de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa. Le concept de phagothérapie de précision a été appliqué avec succès chez 26 patients dans le cadre de traitements compassionnels, sous la supervision de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Pherecydes Pharma, dont le siège social est à Nantes, s'appuie sur une équipe d’une vingtaine d’experts issus de l'industrie pharmaceutique, des biotechnologies et de la recherche académique.

Pour plus d’informations, www.pherecydes-pharma.com

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Pherecydes Pharma, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210414005932/fr/