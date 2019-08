Philip Morris : confirme les négociations avec Altria

27/08/2019 | 16:14

Philip Morris International a confirmé que des discussions étaient en cours sur une éventuelle fusion d'égal à égal avec le groupe américain Altria.



Philip Morris qui détient les marques Marlboro et Chesterfield et le dispositif sans fumée IQOS, répondait aux informations communiquées par les médias.



La direction du groupe a ajouté qu'il n'y avait aucune certitude d'un accord.



Les actions de Philip Morris perdent près de 5% à la Bourse de New York suite à cette annonce, tandis que celles d'Atria progressent de plus de 8%.



