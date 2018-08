Philippe Gaydoul vend le maroquinier Navyboot à Globus

Zurich (awp) - Globus va s'emparer du maroquinier zurichois Navyboot au 1er janvier 2019, indique lundi la chaîne de magasins. Le propriétaire Philippe Gaydoul a cédé les droits de marque ainsi qu'une partie des boutiques et trois "outlets" en Suisse à la filiale de Migros. L'ensemble du personnel des surfaces de vente sera repris.

Contacté par AWP, Globus n'a pas souhaité préciser le montant de la transaction.

Navyboot dispose actuellement en Suisse de 13 boutiques, 8 boutiques intégrées ("shop in shop") de 8 "outlets". Globus reprendra 5 boutiques, 3 outlets et 8 "shop in shop". Tous les employés des surfaces de vente seront repris, a assuré une porte-parole du groupe Gaydoul.

Le sort des personnel administratif doit encore être tranché. Aucun chiffre n'a été avancé au sujet des employés.

Du côté de Globus, on assure qu'aucune suppression de poste ou fermeture de point de vente n'est prévu pour l'instant. "Au contraire, nous souhaitons encore renforcer la marque", a expliqué une porte-parole.

Globus propose depuis de nombreuses années la ligne de mode masculine et féminine Navyboot, initialement dans les magasins Schild, disparus depuis. En 2017, l'enseigne a généré un chiffre d'affaires de 30 millions de francs suisses grâce à ces produits, sur des recettes globales de 857 millions de francs suisses (-2,5%).

Ce rachat vise à compléter l'offre vestimentaire de Globus par des chaussures et des accessoires en cuir, la spécialité de cette marquée fondée en 1991. "L'offre Navyboot est très appréciée auprès de la clientèle", affirme le communiqué.

Marché "radicalement" différent

Des rumeurs circulaient sur cette vente. La NZZ am Sonntag avait annoncé la veille la cession de Navyboot. L'entreprise est détenue par Philippe Gaydoul, petit-fils du fondateur de Denner, qui l'avait achetée aux fondateurs Bruno et Flavio Bencivenga il y a dix ans pour quelque 100 millions de francs suisses, a rapporté le journal dominical.

Selon les estimations publiées dans les médias, le maroquinier enregistre un chiffre d'affaire annuel situé entre 60 et 65 millions de francs suisses. Le groupe Gaydoul reste très discret sur la marche de ses affaires.

Dans un communiqué distinct, M. Gaydoul affirme que le marché a "radicalement changé" au cours des dernières années. "Il faut aujourd'hui moins de surfaces de vente, mais en revanche un renforcement du secteur en ligne et une augmentation des coopérations pour répondre à ce changement avec succès sur le long terme en tant que marque."

Le groupe Gaydoul continuera de miser sur les secteurs de gestion de biens, immeubles et participations. La société schwytzoise exploitera "pour l'instant" les boutiques Navyboot qui resteront dans son giron, notamment celles en Allemagne.

Cette vente s'inscrit dans un contexte de désinvestissements pour le groupe de Freienbach, qui tente de se débarrasser de ses marques de luxe. Selon la Handelszeitung, Navyboot n'a jamais pu remonter la pente ces dix dernières années et a perdu beaucoup d'argent.

Philippe Gaydoul n'en est pas à son coup d'essai avec Migros. En 2007, il avait cédé Denner au géant de la distribution pour un montant estimé à 980 millions de francs suisses.

