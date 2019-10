Philippe dénonce un détournement du droit de retrait à la SNCF

dematons - c"est ça la défense du service au public vue par la gauche et les syndicats;

la, sncf est la honte du transport en europe;

les salariés de la sncf coûtent 3 milliards par an aux contribuables et les retraités de la sncf coutent 3 milliards supplémentaires aux retraités du privé. 1