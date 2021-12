Philippines-Le bilan du typhon Rai dépasse les 400 morts

MANILLE, 31 décembre (Reuters) - Le typhon Rai, qui a ravagé le centre et le sud des Philippines, a fait plus de 400 victimes, rapporte vendredi l'agence nationale de gestion des catastrophes.

Le typhon Rai est le quinzième typhon le plus meurtrier à avoir frappé les Philippines cette année.

Ricardo Jalad, chef de l'agence nationale de gestion des catastrophes, a déclaré lors d'une conférence de presse que 405 personnes avaient trouvé la mort, principalement par noyade, après des chutes d'arbres ou des glissements de terrain. Il a ajouté que 82 personnes étaient portées disparues et que 1.147 autres avaient été blessées.

Plus de 530.000 maisons ont été endommagées par le typhon et un tiers d'entre elles ont été totalement détruites. Les dégâts causés aux infrastructures et à l'agriculture sont estimés à 459 millions de dollars (405 millions d'euros).

Près de 4.5 millions de personnes ont été affectées par le typhon et environ 500.000 d'entre elles ont trouvé refuge dans des centres d'évacuations, selon les données du gouvernement.

(Reportage Neil Jerome Morales et Karen Lema; version française Camille Raynaud)