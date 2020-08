Philippines-Un double attentat fait 15 morts, des dizaines de blessés

MANILLE, 24 août (Reuters) - Un double attentat, dont l'un commis par une kamikaze, a fait 15 morts et 75 blessés lundi à Jolo, île du sud des Philippines et bastion du groupe Abu Sayyaf lié à l'organisation Etat islamique, ont annoncé les autorités.

Les deux bombes ont explosé à une heure d'intervalle dans la principale localité de l'île et des militaires comme des civils figurent parmi les victimes.

Cette double attaque n'a pas été revendiquée. Elle est la plus meurtrière sur l’île depuis un double attentat suicide contre la cathédrale de Jolo qui avait fait plus de 20 morts et au moins 100 blessés en janvier 2019.

Selon l'armée, la première explosion lundi a eu lieu vers midi lorsqu'une bombe artisanale accrochée à une moto a été déclenchée près de deux camions militaires en stationnement.

Alors que l'armée et la police avaient bouclé le secteur, une femme a par la suite tenté de forcer le cordon de sécurité et a fait exploser une bombe qu'elle portait sur elle. Cette kamikaze est morte et a tué plusieurs autres personnes.

Au total, la double attaque a coûté la vie à huit membres des forces de sécurité et six civils, en plus de la kamikaze. (Enrico Dela Cruz, Martin Petty; version française Laura Marchioro et Bertrand Boucey)