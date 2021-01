Philips : en négociation avec des groupes asiatiques ?

Le groupe aurait sélectionné des groupes chinois pour le rachat de son pôle électroménager qui comprend des robots de cuisine, des machines à café, des purificateurs d'air indique Bloomberg.



Philips a présélectionné des prétendants asiatiques qui pourrait payer au moins 3 milliards d'euros sur cette activité selon l'agence de presse.



Philips serait en négociation avec la société chinoise CDH Investments et le fabricant d'appareils électroménagers TCL Technology Group. Ces deux sociétés auraient déposé des offres pour le second tour, selon des personnes interrogées par Bloomberg. La société d'investissement asiatique Hillhouse Capital aurait également progressé dans les négociations.



L'entreprise avait initialement suscité l'intérêt de plusieurs grandes sociétés de capital-investissement américaines et européennes, dont PAI Partners, Apollo Global Management, Advent International et CVC Capital Partners, a indiqué Bloomberg.



Cependant, plusieurs des fonds auraient refusé de payer le prix demandé d'au moins 3 milliards d'euros.

TCL Technology s'est associé à la société chinoise Citic Capital, a indiqué l'agence de presse. D'autres groupes pourraient également faire des offres conjointes.



' A l'issue de la cession, Philips sera recentré sur les technologies dans le secteur de la santé ' indique Aurel BGC.



