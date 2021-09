Phoenix Software apporte la première amélioration à la technologie JES3 en six ans avec JES3plus® V1R1

Phoenix Software a sorti des mises à jour de sa gamme de produits en septembre 2021

EL SEGUNDO, Californie, 30 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc. a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de JES3plus V1R1, un produit dérivé basé sur z/OS® JES3 d'IBM. Cette version intègre les améliorations de performance d'E/S SPOOL mises à la disposition des clients JES3plus par le biais d'une livraison continue plus tôt cette année. Il s'agit de la première version de la technologie JES3 à contenir des améliorations depuis début 2015 et elle coïncide avec z/OS 2.5, la dernière version de z/OS à inclure JES3. Les organisations cherchant à conserver cette technologie qui adoptent JES3plus peuvent désormais profiter des avantages d'un produit amélioré avec une feuille de route pour le développement futur.



JES3plus V1R1

JES3plus V1R1 prend en charge deux nouvelles techniques de programmation de canaux pour améliorer les performances :

ACKD – Programmes de canaux avec un préfixe raccourci capable de traiter une piste entière au lieu d'un enregistrement à la fois. Cette amélioration bénéficie du soutien de MIDAW.

zHPF – programmes de canaux qui tirent parti de l'installation z/Architecture fibre-canal-extensions (FCX) pour transférer l'intégralité du programme de canal vers l'appareil pour traitement plutôt que de transférer les CCW au fur et à mesure qu'ils se présentent.

Le Customer Advisory Council (comité consultatif client) de JES3plus de Phoenix Software aide activement à prioriser la feuille de route d'amélioration du produit, de sorte que les clients peuvent s'attendre à voir d'autres améliorations en 2022 via une livraison continue.

« Nous avons rapidement su que l'amélioration de JES3plus pour utiliser les dernières techniques d'E/S serait une priorité », a déclaré Ed Jaffe, directeur technologique de Phoenix Software International. « Attendre un redémarrage global du JES3 critique peut sembler durer une éternité et être extrêmement stressant. zHPF a réduit cette attente de plus de 80 % dans notre environnement et nos clients ont bénéficié d'avantages similaires. Une grande partie du mérite du déploiement sans heurt de cette nouvelle version améliorée de JES3plus revient à nos partenaires ISV et aux premiers participants aux tests dont la participation enthousiaste et la patience incroyable ont grandement contribué à la réussite de ce lancement. »

(E)JES V6R1

(E)JES V6R1, la dernière version de l'outil de gestion JESplex moderne de Phoenix Software, comprend des améliorations de la gestion des sous-systèmes MVS, la compréhension de l'utilisation de la mémoire spatiale et la recherche de concaténations de systèmes importants.

Nouvelles versions des produits Phoenix Software : septembre 2021

Phoenix Software a mis à jour sa gamme de produits ce mois-ci. Les téléchargements de produits sont disponibles pour les clients via le portail d'assistance de Phoenix Software International. Rendez-vous sur https://phoenixsoftware.com/support.htm#downloads . Les nouvelles versions de produits comprennent :

(E)JES ® V6R1

V6R1 CONDOR ® z/OS 26.0 z/VSE 32.0

z/OS 26.0 z/VSE 32.0 CYGNET ® z/OS 26.0 z/VSE 32.0

z/OS 26.0 z/VSE 32.0 Entrypoint ® 16.2

16.2 FALCON ® z/OS 26.0 z/VSE 32.0

z/OS 26.0 z/VSE 32.0 Falcon64 ® 11.1

11.1 ImagEntry ® 4.73

4.73 JES3 plus V1R1

V1R1 Key/101 ® 9.1

9.1 PHX-Adders ® /PHX-Guest ® 7.3

/PHX-Guest 7.3 PHX-KeyPlus ® 5.3

5.3 PHX-ODE ® 7.3

7.3 Viking Data Entry (VDE) ® 4.73



