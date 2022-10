PhonePe, soutenu par Walmart, est en pourparlers pour lever des fonds à une valorisation de 12 milliards de dollars - Moneycontrol

Le groupe américain de capital-investissement General Atlantic est susceptible de mener le tour de table avec un investissement de 450 à 500 millions de dollars, selon le rapport.

Ce tour de table ferait de PhonePe, soutenue par Walmart Inc, la société indienne de technologie financière la plus précieuse, dépassant Razorpay et Paytm, une unité de One 97 Communications, ajoute le rapport.

PhonePe, qui a déclaré au début du mois avoir transféré son domicile de l'Inde à Singapour, n'a pas répondu immédiatement à un courriel de Reuters demandant un commentaire. General Atlantic n'a pas non plus répondu immédiatement à un e-mail en dehors des heures de bureau.

Le rapport intervient à un moment où les startups à la recherche d'un financement tardif ne parviennent pas à attirer les investisseurs, car le climat morose sur les marchés publics et les conditions de sortie difficiles rendent plus difficile la justification de valorisations plus élevées.