Phunware propose le jeton utilitaire Phun dans le monde entier

Phunware, Inc. (NASDAQ : PHUN) (la « Société »), une plateforme professionnelle dans le cloud entièrement intégrée pour le mobile qui fournit des produits, des solutions, des données et des services aux marques du monde entier, a annoncé que ses jetons utilitaires Phun étaient désormais disponibles à l’achat sur les marchés internationaux.

« Phun est un nouveau jeton utilitaire qui permet à la communauté internationale de participer à notre écosystème d’échange de données et de fidélité mobile basé sur la technologie blockchain tandis que nous progressons vers son adoption mondiale généralisée et de futures listes d’échange, » a déclaré Randall Crowder, directeur de l’exploitation de Phunware.

Avec son siège à Austin, au Texas, la société Phunware compte aujourd’hui dix années de collaboration fructueuse avec les plus grandes organisations au monde. Qu’il s’agisse de créer des expériences de jeu et de cinéma immersives pour Paramount Pictures International, d’alimenter les matériels Juniper, Cisco ou HP Aruba pour des services de localisation basés sur les applications ou d’intégrer des dossiers médicaux électroniques (Electronic Health Records, EHR) tels qu’Epic ou Cerner pour les expériences de patient en matière de santé, les offres multi-écrans en tant que service (Multiscreen as a Service, MaaS) de Phunware ont permis aux entreprises du Global 1000 de normaliser et d’optimiser leurs initiatives d’engagement, de gestion et de monétisation pour les appareils iOS et Android et leurs publics sur des centaines de milliers de transactions d’application par seconde dans le monde entier.

« Notre plateforme MaaS atteint plus d’1 milliard d’appareils uniques par mois et traite une moyenne de plus de 4 milliards d’événements par jour dans le monde entier, » a déclaré Alan S. Knitowski, cofondateur et président-directeur général de Phunware. « Avant notre ouverture au public à la fin de l’année dernière, nos principaux investisseurs stratégiques comprenaient Cisco Systems, Samsung, WWE et PLDT, tandis que notre ensemble de solutions mobiles répondait aux besoins des logiciels, des données et des applications d’organisations aussi variées que la NFL, NASCAR et les Jeux Olympiques dans les sports, ou leurs homologues correspondants dans les secteurs verticaux y compris la vente au détail, l’immobilier, la santé, la technologie, l’aviation et l’hospitalité. »

Pour se conformer au paysage réglementaire actuel, Phunware a récemment lancé sa structure de jetons doubles. Tandis que Phun est un jeton utilitaire permettant aux consommateurs de monétiser leur activité numérique au cours de leurs interactions rémunératrices avec les marques, PhunCoin reste un jeton de sécurité conforme qui permet aux consommateurs de monétiser leur identité numérique et offre à ses détenteurs un dividende PhunCoin.

Étant donné l’environnement réglementaire actuel, Phun sera dans un premier temps uniquement disponible en dehors des États-Unis et du Canada. Les investisseurs en dehors des États-Unis et du Canada peuvent acheter des jetons Phun en s’inscrivant sur https://buy.phuntoken.com/.

Pour plus d’informations sur Phun, veuillez visiter le site https://www.phuntoken.com/ ou contactez-nous par e-mail à phun@phunware.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190626005326/fr/