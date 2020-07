Phytos: ouverture des aides du GPI à l'achat de matériels économes

Dépêche - Publié le 30.07.2020 par Mathieu Robert

L'aide aux investissements visant à réduire l'utilisation des phytos est opérationnelle, a annoncé le 29 juillet FranceAgriMer qui ouvre jusque fin 2020 un site de téléprocédure pour le dépôt des demandes. Ce programme, inclus dans le volet agricole du Grand plan d'investissement (GPI), vise à soutenir l'achat de matériels «permettant de réduire ou de substituer l'usage de produits phytosanitaires en vue de préserver l'environnement, selon un communiqué. L'État accompagnera ainsi l'achat des pulvérisateurs les plus performants et de certains équipements alternatifs». Une enveloppe de 30 M€ est prévue, sachant que le taux d'aide s'élève à «30% ou 40%» des dépenses limitées à 40 000 €. Le dispositif concerne tous les secteurs de production et s'adresse aux exploitations agricoles, mais aussi Cuma (Coopératives d'utilisation de matériel agricole) et GIEE (Groupements d'intérêt économique et environnemental) lorsque ces structures sont exclusivement composées d'agriculteurs.