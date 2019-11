Bourse de Paris : Pic historique à la Bourse de Paris

Il ne s'est pas passé grand-chose hier lors de la séance du 11 novembre à la Bourse de Paris. Ailleurs, Wall Street a été sortie de sa torpeur par l'intérêt supposé de KKR pour Walgreens Boots Alliance, une opération qui pourrait atteindre un montant record pour un LBO, puisque le réseau de pharmacies américain pèse déjà plus de 53 Mds$ en bourse et que l'on parle d'une facture de 70 Mds$ pour convaincre le conseil d'administration.

Même si le marché sonnait creux à Paris, le CAC40 dividendes réinvestis en a profité pour signer un nouveau pic historique à 15 592 points en clôture. Il a même franchi pour la première fois de son histoire le cap des 16 000 points durant la séance. L'indice a gagné plus de 28% depuis le début de l'année, ce qui fait pour l'instant de 2019 le meilleur millésime boursier depuis… 1999 !

Mais pour espérer conserver ces niveaux, les jours et les semaines à venir seront capitaux, en particulier pour le commerce international avec les importantes échéances des Etats-Unis avec d'un côté la Chine et de l'autre l'Europe. A ce titre, Donald Trump serait proche de renoncer à mettre ses menaces à exécution sur les taxes visant l'automobile en Europe. Si officiellement l'administration américaine loue les avancées obtenues avec l'UE, officieusement, la Maison Blanche n'a pas intérêt à allumer un nouvel incendie en plus de ceux qu'elle a déjà du mal à combattre.

Ailleurs dans le monde, Evo Morales peut désormais être qualifié d'ex-Président bolivien en exil" puisqu'il a trouvé refuge au Mexique après avoir été chassé du pouvoir. Au Royaume-Uni, Nigel Farage a renforcé les positions des conservateurs en vue des prochaines élections en renonçant à opposer des candidats du parti du Brexit dans les circonscriptions aux mains des troupes de Boris Johnson.

Les indicateurs avancés sont haussiers ce matin, ce qui devrait permettre au CAC40 de franchir les 5 900 points et au CAC40 Dividendes réinvestis de repasser les 16 000 points.

Les temps forts économiques du jour

Une statistique et deux discours au programme. D'abord, l'indice ZEW de confiance des milieux financiers allemands à 11h00. Ensuite, une allocution publique du membre de la Fed Richard Clarida, lors d'un événement organisé en Suisse (11h30). Enfin, un discours de Donald Trump à l'Economic Club of New York à 18h00.

Stase à 1,1034 USD entre le dollar et l'euro. L'once d'or fait du surplace à 1456 USD. Le pétrole reste ferme, à 56,90 USD pour le WTI et à 62,25 USD pour le Brent. Le Bitcoin grappille 0,3% à 8753 USD. Le rendement de l'obligation d'État américaine atteint 1,919% sur 10 ans.

Les principaux changements de recommandations

Adecco : Credit Suisse reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 60 à 65 CHF.

ArcelorMittal : UBS passe de neutre à achat. AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 20,10 à 18,80 EUR.

Allianz : Oddo BHF passe d'acheter à neutre en visant 227 EUR.

Casino : Bernstein reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 30 à 35 EUR.

Convatec : Bernstein passe de performance de marché à sousperformance en visant 155 GBp.

Dometic : Seb Equities passe d'acheter à conserver en visant 94 SEK.

Dufry : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours relevé de 87 à 96 CHF.

Evonik : Goldman Sachs passe de neutre à achat en visant 29,60 EUR.

Fresenius Medical : Bernstein passe de surperformance à performance de marché en visant 52 EUR.

Fuchs Petrolub : Baader Helvea passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours ajusté de 42 à 43 EUR.

Senior Plc : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 240 à 185 GBp.

SGS : Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2555 à 2610 CHF.

Siemens Healthineers : Bernstein passe de performance de marché à surperformance en visant 48 EUR.

Solvay : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé 202 à 120 EUR.

Sonova : Bernstein passe de performance de marché à sousperformance en visant 185 CHF.

L’actualité des sociétés

Les dernières rumeurs, convergentes, laissent penser que Donald Trump va repousser d'au moins six mois d'éventuelles surtaxes sur les importations de véhicules européens, après avoir obtenu des avancées avec l'Union européenne. Sunpower, dont Total détient 55%, va scinder ses activités en deux sociétés cotées, en créant Maxeon Solar, une entité dédiée à la fabrication de panneaux solaires, dans laquelle le chinois Tianjin Zhonghuan Semiconductor va investir 298 M$. En marge de la publication de ses résultats sur neuf mois, Iliad a annoncé une offre publique de rachat d'actions de 1,4 Md€ à 120 EUR pièce, portant ainsi sur 19,7% du capital. Air France-KLM affiche en octobre un trafic en hausse de 1,6% et un coefficient d'occupation en amélioration de 0,5 point dans l'activité passage. Electricité de France a mis à l'arrêt momentané les réacteurs 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse après le séisme qui a frappé la vallée du Rhône hier, pour "procéder à "des contrôles complémentaires et préventifs". Ingenico a scellé un partenariat avec la fintech Pundi X pour proposer le paiement par cryptomonnaie.

Osram recommande à ses actionnaires d'accepter l'offre d'AMS. La maison-mère de Jaguar Land Rover, Tata Group, aurait approché des rivaux comme BMW et Geely pour nouer un partenariat, selon Bloomberg. Le réseau de pharmacies Walgreens Boots Alliance a gagné plus de 5% en clôture hier après d'insistantes rumeurs sur un projet de rachat par le fonds KKR, ce qui en ferait la plus grosse opération de "LBO" de l'histoire. Boeing prévoit un retour à l'exploitation commerciale de son 737MAX en janvier, plus tard que prévu jusque-là. Mediaset a accru ses positions dans ProSiebenSat à 15,1%. Le premier actionnaire de Barry Callebaut, Jacobs Holding, a cédé 2,85% du capital au fonds de pension Ontario Teachers' Pension Plan et entend placer 7,17% additionnels via une procédure accélérée de constitution du livre d'ordres. Google s'est associé au groupe de santé Ascension pour collecter et analyser de manière confidentielle les informations médicales de plusieurs millions d'Américains dans 21 Etats, sans en informer les patients ni les médecins, mais assure que tout a été fait dans les règles. La frénésie des achats de la "journée des célibataires" a permis à Alibaba de voir transiter 38,3 Mds$ de marchandises entre dimanche et lundi, contre 30,8 Mds$ lors du précédent record signé l'année précédente. WeWork chercherait à débaucher le CEO de T-Mobile US, John Legere. Le sidérurgiste chinois Jingye Steel a signé un accord de reprise non-définitif de British Steel, qui pourrait représenter 50 à 70 M£ selon les sources. Merck obtient le feu vert de l'agence européenne du médicament pour commercialiser le premier vaccin contre Ebola. La famille Del Vecchio monte à 9,9% de Mediobanca. Uniper a relevé ses objectifs 2019.

Ça publie. Linde, Enel, Vodafone, Deutsche Post, Tyson Foods, Continental, Experian, Iliad ou Infineon.