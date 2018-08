Pictet AM : Pictet-Digital souffle ses 10 bougies

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le dixième anniversaire du fonds Pictet-Digital est une bonne occasion d'examiner comment le numérique s'intègre et se rend indispensable dans notre quotidien. Vous êtes probablement en train de lire ce texte sur votre smartphone, écrit Pictet AM. Actuellement, plus d'un milliard de smartphones sont vendus tous les ans, et la plupart des gens attribuent à leur smartphone une place bien définie dans la poche de leur pantalon ou sur leur table de nuit.Cet appareil a très vite pris une place déterminante dans nos vies. Après tout, lorsque le fonds Pictet-Digital a été lancé pendant l'été 2008, il n'y avait que cinq millions d'iPhone en service dans le monde, souligne le gérant.La révolution numérique a rendu la vie plus facile à bien des égards. Ce n'est qu'en partie grâce aux progrès technologiques, que, par exemple, les appareils actuels sont beaucoup plus rapides et plus pratiques que les smartphones d'il y a dix ans.L'émergence de nouveaux modèles économiques joue un rôle tout aussi important. À cet égard, l'économie collaborative en est l'exemple le plus éloquent. Des entreprises comme Airbnb et Uber ont redéfini les règles des secteurs de l'hôtellerie et des taxis tels qu'on les connaissait. Au cours des prochaines années, ce phénomène gagnera probablement de nombreux autres secteurs d'activité.