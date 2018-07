Pictet AM achète des taux et de la dette émergente en monnaies locales

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pictet AM a décidé de prendre une position acheteuse sur les taux. "Les taux américains ont déjà fortement monté et l’inflation ne devrait pas encore progresser sensiblement. Nous demeurons en revanche prudents face aux taux européens, en raison de leur niveau", explique le gestionnaire d'actifs à l'occasion de son Baromètre de juillet. Pictet AM est également acheteur de dette émergente en monnaies locales. "Les rendements offerts par la classe d’actifs sont élevés et les devises largement sous-valorisées. Les premiers signes d’une embellie économique sont apparus", ajoute-t-il.