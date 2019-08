Pictet AM conserve sa sous-pondération en actions mondiales

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pictet Asset Management conserve sa sous-pondération en actions mondiales, alors que l’économie globale connait un ralentissement d’envergure. Les tensions commerciales persisteront encore longtemps, selon la société de gestion. La Réserve fédérale quant à elle devrait être moins accommodante que ne l’anticipent les investisseurs. Les actions émergentes conservent la préférence de Pictet AM. Les niveaux de valorisation sont historiquement bas et le momentum des révisions bénéficiaires est positif.La situation est également plus favorable pour les actions européennes, que la société surpondère. " Notre indicateur d'activité est en hausse pour le quatrième mois consécutif et les perspectives bénéficiaires sont également positives ", explique Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.A l'égard des actions américaines, la société de gestion reste prudente. Elles offrent la moins bonne combinaison entre valorisation et perspectives bénéficiaires.En parallèle, Pictet AM surpondère les obligations émergentes en monnaies fortes. Les devises émergentes sont largement sous évaluées par rapport au dollar américain et les rendements sont élevés en regard de ceux des pays développés. " L'inflation y est généralement bien maitrisée et nous devrions continuer d'assister à des baisses de taux directeurs dans les pays producteurs de matières premières ", note Frédéric Rollin.En outre, Pictet AM sous-pondère l'ensemble des marchés du crédit, qui semblent aujourd'hui insensibles au risque d'un ralentissement plus marqué.Enfin, " nous prenons une surpondération sur le franc suisse ", indique Frédéric Rollin, qui précise que " beaucoup de pays développés sont enclins à la dévaluation de leurs monnaies ".