Pictet AM conserve un positionnement neutre à l'égard des actions mondiales, les indicateurs avancés de l'économie étant au vert aux Etats-Unis et en Chine, tout en s'améliorant au Japon et dans la zone euro. Mais les tensions commerciales et le risque politique européen empêchent la société de gestion d'adopter une surpondération. Elle prend ses bénéfices sur sa position acheteuse sur le dollar contre l'euro.Alors que la devise américaine est fortement survalorisée, la Fed approche en effet du terme de son resserrement monétaire et les économies japonaise, européenne et chinoise devraient redresser la tête dans les prochains mois.