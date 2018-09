Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pictet AM conserve une surpondération des actions émergentes et des obligations émergentes en devises locales, leurs valorisations étant très faibles, alors que la croissance bénéficiaire des entreprises de la région reste vigoureuse. Les pays émergents figureront en outre parmi les premiers bénéficiaires du retour de la croissance chinoise. Enfin, une stabilisation du dollar donnera de l'air aux marchés émergents.Les actions japonaises conservent sa préférence, les valorisations du marché nippon comptant parmi les moins chères des pays développés. Et le pays devrait bénéficier de sa stabilité politique. La banque centrale quant à elle maintient une politique monétaire très accommodante.