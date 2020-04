Pictet AM lance sa première gestion pilotée en France avec Altaprofits

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pictet Asset Management a lancé sa première gestion pilotée en France pour Altaprofits, spécialiste des gestions pilotées sur Internet. Celle-ci est ouverte aux détenteurs des contrats Altaprofits Vie (assurance vie) et Altaprofits Capitalisation (capitalisation) assurés par Generali Vie. Elle est accessible à partir de 300 euros, sans surcoût (les frais de gestion du contrat d'assurance sont inchangés, soit 0.84%/an) et les arbitrages sont gratuits.La gestion pilotée Pictet Asset Management prend deux formes selon le profil de l'épargnant. Un profil dynamique appelé " Conviction ", dans lequel la société de gestion peut opter d'investir de 0 à 100 % en OPC actions en fonction de l'environnement économique et du marché, avec un horizon d'investissement minimum recommandé est de 7 ans.Le profil patrimonial " Flexible " permet, lui, d'investir jusqu'à 60 % en OPC actions, et là aussi en fonction de l'environnement économique et du marché, le reste en OPC de type obligataires et/ou monétaires. Là aussi l'horizon d'investissement recommandé est de 7 ans.