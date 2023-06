Pictet AM: le fonds ReGeneration veut améliorer la circularité de l'économie

" Réparer la planète ". C'est l'ambition de Pictet ReGeneration, fonds thématique lancé par Pictet AM et présenté le 13 juin 2023 par Gabriel Micheli, Senior Investment Manager. Les cinq principes qui guident le choix des investissements sont " Narrow " (" Utiliser moins "), " Slow " (" Utiliser plus longtemps "), " Loop " (" Utiliser à nouveau "), " Renew " (" Restaurer et permettre le renouvellement ") et " Empower " (" Sensibiliser à la protection de l'environnement "). Les sociétés qui suivent ces principes devraient surperformer à long terme.



Le fonds investit notamment dans la société américaine Copart, " première source de vente aux enchères en ligne d'automobiles et de pièces détachées " qui " encourage l'extension de la longévité des produits " en récupérant des voitures qui " seraient autrement mises en décharge ". Dans le même ordre d'idées, Pictet a aussi sélectionné la société californienne ThredUP, spécialiste de la vente de vêtements d'occasion, et la plateforme eBay.



Il investit également dans la banque indonésienne Bank Rayat, spécialiste des micro-prêts aux petites entreprises, qui permet l'accès aux services bancaires dans plus de 53 000 villages du pays. Le fond a aussi sélectionné la société Remitly, spécialiste américain du transfert d'argent à l'étranger par les particuliers, Privia health, spécialiste du conseil aux soignants, et Intuit, qui propose des solutions de gestion et de comptabilité à destination des petites entreprise.



Le fonds compte également parmi ses lignes de grands groupes comme Schneider Electric et Dassault Systèmes.