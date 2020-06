Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’économie mondiale redécolle et la Chine a retrouvé un niveau d’activité normal. Toutefois, les pertes d’emploi colossales et la dégradation du bilan des entreprises pèseront sur l’activité durant de nombreux trimestres. Tel est le tableau dressé par Frédéric Rollin, Conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet Asset Management (Pictet AM). Globalement, l’expert juge que les risques sont équilibrés et maintient la neutralité sur les principales classes d’actifs.Dans le détail, Frédéric Rollin maintient ses surpondérations sur l'or et le franc suisse ainsi que la santé et les services de télécommunication, secteurs peu cycliques et à croissance structurelle.Il a augmenté son exposition au secteur des matières premières, qui bénéficieront du retour de la croissance en Chine et des plans de relance, et a réduit son exposition sur les valeurs bancaires à neutre, principalement en raison de leur récente performance.??Par ailleurs, Frédéric Rollin a élevé à neutre sa pondération sur le Japon. La gestion de l'épidémie a été un succès et les entreprises, très riches en liquidités, devraient moins souffrir de la dégradation des bilans.??Grâce aux décisions généreuses des banques centrales et des gouvernements, la dépression semble évitée. Au final, l'expert maintient sa surpondération sur les obligations Investment Grade.