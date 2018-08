Pictet AM relève sa pondération des actions mondiales

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pictet AM a relevé en ce mois d'août de Souspondérée à Neutre son exposition aux actions mondiales. Les résultats des entreprises sont solides, notamment aux Etats-Unis, l’inflation semble plafonner et les autorités monétaires et budgétaires chinoises lâchent du lest, justifie le gestionnaire d'actifs. "Le resserrement de la Réserve fédérale et les tensions commerciales nous empêchent toutefois d’adopter une position de surpondération" précise-t-il.Dans le détail, Pictet AM passe de Neutre à Surpondérer sur les actions émergentes avançant que les valorisations des devises et des actions sont très faibles, tandis que la croissance bénéficiaire des entreprises reste forte. Les pays émergents figureront en outre parmi les premiers bénéficiaires du retour de la croissance chinoise."Les actions japonaises conservent notre préférence. La banque centrale maintient une politique monétaire très accommodante et les valorisations du marché nippon comptent parmi les moins chères des pays développés", précise la société de gestion.Elle reste neutre à l'égard des actions européennes qui, malgré une croissance bénéficiaire favorable et un rendement sur dividendes attrayant, pourraient souffrir de la nouvelle politique commerciale américaine, notamment à travers les actions allemandes. Enfin, Pictet AM reste prudent face aux actions américaines, les attentes bénéficiaires dans ce segment paraissant très exagérées.