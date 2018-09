Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pictet AM reste neutre à l'égard des actions européennes qui, malgré une croissance bénéficiaire favorable et un rendement des dividendes élevé, pourraient souffrir des négociations autour du budget italien et de la nouvelle politique commerciale américaine. Pictet AM reste prudent face aux actions américaines. Ce marché est très fortement valorisé et les attentes bénéficiaires dans ce segment lui semblent trop élevées.