Pictet AM souspondère les actions mondiales

Pictet AM annonce dans son Baromètre mensuel qu'il réduit son allocation en actions mondiales à une souspondération. "La sévérité des grandes banques centrales fait pression sur les marchés. L’aggravation des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et les secousses italiennes devraient se prolonger durant l’été. Nous augmentons la part des valeurs défensives, notamment à travers le secteur de la santé", détaille le gestionnaire d'actifs.Dans le détail, Pictet AM réduit son exposition aux actions européennes de surpondérée à neutre. Il souligne que la croissance de la zone connaît une pause prolongée. De surcroit, l'instabilité politique italienne et les menaces de barrières douanières pourraient amener de la volatilité dans les prochains mois.Ensuite, le gestionnaire d'actifs reste prudent face aux actions américaines. Il juge que les attentes bénéficiaires sont trop élevées outre-Atlantique. "La banque centrale resserre sa politique monétaire, et la hausse du dollar pourrait peser sur les résultats", justifie-t-il.En revanche, Pictet AM relève son allocation en actions japonaises à un maximum de surpondération. Il apprécie une politique monétaire qui reste très accommodante et des valorisations du marché qui comptent parmi les moins chères des pays développés. Les gérants estiment que la pause économique devrait être de courte durée au Japon.