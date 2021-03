Pictet AM surpondère désormais le secteur financier 15/03/2021 | 14:11 Envoyer par e-mail :

Pictet AM annonce qu'il affiche désormais une surpondération du secteur financier dans son dernier point d'allocation d'actifs. Il fait remarquer que dans un environnement de forte croissance et de rendements obligataires en hausse progressive, les actions de ce secteur devraient être en mesure d'augmenter leurs bénéfices. Le gestionnaire d'actifs observe que les valeurs financières ont commencé à rattraper d'autres secteurs cycliques, lorsque la courbe des taux s'est raidie ces dernières semaines.



" Nous prévoyons d'autres gains, car les investisseurs n'ont pas encore pris en compte le potentiel de hausse substantielle des prévisions de bénéfices des banques " souligne Pictet AM.



Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez le gestionnaire d'actifs, précise que les banques de l'Eurozone devraient avoir une croissance bénéficiaire de 17% cette année et de plus de 20% en 2022.



" Porté par l'amélioration des conditions économiques et la repentification de la courbe des taux, le secteur financier global pourrait apporter une surperformance sur les actions globales de l'ordre de 10% dans les mois prochains " ajoute-il.





