Pictet Asset Management étend sa gamme «total return» avec un nouveau fonds en obligations

Pictet Asset Management élargit son éventail de stratégies total return gérées activement, qui représentent 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion, en lançant Pictet TR-Sirius. Ce nouveau fonds met en œuvre une stratégie global macro de type long/short axée sur les marchés obligataires émergents et liquide. Son objectif est de générer de l’alpha quelles que soient les conditions de marché, investit dans une grande variété d’obligations d’Etat, de taux d’intérêt et de monnaies de pays émergents.Il cherche à la fois à neutraliser le biais directionnel par rapport au bêta ou au portage et à se prémunir contre le risque de baisse. Le fonds, qui n'est pas contraint par un indice de référence, vise à générer une performance supérieure de 6-8% au taux Libor overnight avant frais et commissions, son objectif de volatilité annuelle étant de 4-6% sur un horizon de 3 à 5 ans.Le fonds Pictet TR-Sirius est conforme à la directive UCITS IV. Il se caractérise par une liquidité hebdomadaire et une valeur nette d'inventaire calculée quotidiennement.Lancé le 8 août, il est autorisé à la distribution dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède.