Pictet Asset Management lance un fonds en actions japonaises market neutral

Pictet Asset Management élargit sa gamme de fonds Total Return avec le lancement de Pictet-TR Akari, fonds market neutral en actions japonaises offrant une liquidité hebdomadaire. il cherche à réaliser une croissance du capital à long terme en restant faiblement corrélé aux marchés actions, tout en appliquant une sélection des titres bottom-up sur la base des facteurs techniques propres au marché nippon.Exposé essentiellement aux grandes capitalisations liquides et misant sur la neutralité du bêta, le fonds sera géré par les gérants seniors Teruhiko (Eric) Nishimura et Tomohiro (Tomo) Yamaguchi à Tokyo. Depuis 2016, l'équipe gère des actifs au sein du fonds vedette multistratégies de Pictet Asset Management (Diversified Alpha/Alphanatics).Le fonds est enregistré à la vente en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en France, au Royaume-Uni, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède.Il s'agit du huitième fonds lancé dans la gamme Total Return de Pictet Asset Management, qui comptait USD 10,3 milliards d'actifs sous gestion au 31 août 2018.