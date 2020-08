Pictet Asset Management lance un fonds en actions mondiales sans biais directionnel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pictet Asset Management élargit son éventail de stratégies total return gérées activement en lançant Pictet TR-Aquila, fonds sans biais directionnel conforme à la directive Ucits et offrant une liquidité hebdomadaire. Le fonds Pictet-TR Aquila vise un accroissement à long terme du capital, tout en maintenant une faible corrélation avec les marchés actions.Dans ce but, il écarte les entreprises fortement tributaires des paramètres macroéconomiques et privilégie des secteurs de premier plan comme la santé, les TMT (technologies, médias et télécommunications) et la consommation. Il investit essentiellement dans des sociétés américaines et européennes dont les titres sont liquides.Proposée pour la première fois à des investisseurs externes, la stratégie est gérée depuis plusieurs années au sein de Pictet Asset Management par Asim Nurmohamed, avec l'aide d'Alexandre Diogo et de Bharat Garg.Ces trois spécialistes basés à Londres possèdent une expérience approfondie en matière de recherche et d'analyse, et peuvent s'appuyer sur les importantes ressources de Pictet Asset Management ainsi que sur son infrastructure mondiale.Le fonds est autorisé à la distribution dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède.