Pictet Asset Management lance un nouveau fonds thématique : SmartCity

Pictet Asset Management a annoncé le lancement du fonds Pictet-SmartCity, qui cherche à tirer profit du fort potentiel de croissance caractérisant les sociétés qui trouvent des solutions intelligentes aux défis liés à l’accélération de l’urbanisation. Une « smart city » est ainsi décrite pour sa capacité de collecter, d’agréger et d’analyser des données en vue de répondre aux défis qu’elle engendre (pollution, criminalité, maladies, etc.).Elle s'emploie en outre à améliorer le bien-être (psychologique, physique et économique) de ses habitants. L'innovation, la technologie, la croissance économique, la prospérité et l'empreinte écologique jouent de ce fait un rôle important dans le développement d'une " smart city ".Le gestionnaire d'actifs a précisé que Pictet-SmartCity est issu du repositionnement d'un fonds existant, Pictet-High Dividend Selection.