Pictet Wealth Management Pictet Wealth Management reste enthousiaste à l'égard des actifs chinois

"L'abandon soudain de l'introduction en bourse d'Ant montre que les considérations réglementaires dans le domaine des fintechs évoluent rapidement et nous rappelle qu'une convergence de tous les intérêts est nécessaire avant d'investir dans des introductions en bourse", commente César Pérez Ruiz, directeur des investissements chez Pictet Wealth Management. Malgré cela, ajoute l'expert, la reprise de l'économie chinoise poursuit son accélération, ce qui est reflété dans la progression de ses marchés financiers.Pictet Wealth Management reste enthousiaste à l'égard des actifs chinois, y compris le renminbi.