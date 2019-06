Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tous les marchés autour des Etats-Unis continuent de réagir aux dernières saillies géopolitiques de Trump ou cherchent d'anticiper les suivantes, commente César Pérez Ruiz, directeur des investissements & CIO de Pictet Wealth Management. En haut de l'affiche se trouve le sommet du G20 à Osaka cette semaine, en marge duquel les présidents chinois et américain devraient se rencontrer et poursuivre les négociations commerciales entre leurs deux pays, indique le professionnel.Au vu de l'évolution du discours de part et d'autre, seule une chose paraît acquise: le résultat des discussions pourra se situer à n'importe quel point du spectre entre une issue négative aux conséquences radicales et une issue plus positive qui serait favorable au commerce et à l'économie mondiale, précise César Pérez Ruiz.Dès lors, Pictet Wealth Management adopte un positionnement positif à l'égard des actifs chinois, appelés à profiter d'importantes mesures de relance de la part des autorités, quelle que soit l'évolution de la situation sur le front des échanges commerciaux.Perspective plus préoccupante conclut César Pérez Ruiz, les cours de l'énergie et de l'or devraient rester orientés à la hausse si Trump continue de jouer avec le feu face à l'Iran.