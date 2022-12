Pictet Wealth Management anticipe un cours de l'or noir à 115 dollars le baril fin 2023 07/12/2022 | 09:33 Envoyer par e-mail :

Pictet Wealth Management prévoit un cours de 115 dollars le baril pour le pétrole brut à la fin de 2023. Avec les économies occidentales susceptibles d'entrer en récession et une sortie éventuellement chaotique de la politique de zéro-covid pesant sur l'activité économique chinoise, le gestionnaire d’actifs s’attend à ce que la demande mondiale de pétrole reste modérée au premier semestre 2023.Il juge très probable que l'OPEP+ s'alignera sur le ralentissement de la demande mondiale en procédant à de nouvelles réductions, ce qui permettra de stabiliser les prix du pétrole. Mais pour Pictet Wealth Management, la hausse de la demande dans le sillage de la réouverture complète de la Chine, combinée à une faible élasticité de l'offre, pourrait faire grimper les prix au second semestre 2023.

