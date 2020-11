Pictet Wealth Management conserve un penchant pour la tech 0 0 10/11/2020 | 16:07 Envoyer par e-mail :

La réaction positive des marchés actions aux élections américaines traduit en partie le soulagement de voir une campagne électorale traumatisante se terminer et, surtout, la probabilité d'avoir un Congrès divisé, commente César Pérez Ruiz, directeur des investissements chez Pictet Wealth Management. Selon lui, il y a fort à parier que cela engendrera une forme de blocage réglementaire qui empêchera grandement le nouveau gouvernement de revenir sur les allègements fiscaux mis en place par Donald Trump et de durcir les contraintes imposées aux entreprises.

Dans un contexte marqué par la baisse des taux obligataires, tout cela est de bon augure pour les grandes sociétés technologiques, estime l'expert.

Quand bien même l'incertitude d'un plan de relance budgétaire de grande ampleur pourrait momentanément plomber les secteurs cycliques, Pictet Wealth Management conserve un penchant pour la tech et les sociétés dotées de leviers de croissance structurelle dans plusieurs segments de la santé, tels que la biotechnologie, la pharmaceutique et les sciences de la vie.