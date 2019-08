Pictet Wealth Management continue de sous-pondérer les actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La semaine dernière, l'actualité a été si foisonnante que les événements habituellement importants ont été relégués au second plan, constate César Pérez Ruiz, responsable des Investissements et CIO chez Pictet Wealth Management. Les tensions commerciales sino-américaines sont ainsi à nouveau montées d'un cran vendredi : la Chine a annoncé une nouvelle salve de droits de rétorsion de l'ordre de 5 à 10 % sur 75 milliards de dollars d'importations américaines à partir du mois de septembre.Trump a surenchéri sur Twitter, relevant les taxes douanières existantes et futures à 30 % sur 250 milliards de dollars et à 15 % sur 300 milliards de dollars de produits chinois importés. Cette escalade porte un nouveau coup à l'économie mondiale, déjà fragile. Les marchés ont alors plongé dans le rouge avant de rebondir lundi.Bien que Pictet Wealth Management n'anticipe aucun effondrement imminent des marchés, le gérant conserve sa sous-pondération des actions et son positionnement neutre face aux obligations américaines en couverture en cas de récession.