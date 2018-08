Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Il y a dix ans, la Fed faisait figure de pionnière avec son QE volontariste, tandis que Barack Obama incarnait la démocratie libérale, rappelle César Pérez Ruiz, responsable des investissements et CIO de Pictet Wealth Management. Aujourd'hui, l'Amérique semble plus indifférente à son rôle sur la scène internationale. Quoi qu'on en pense, ce désintérêt rend le monde plus incertain, avec des événements imprévisibles susceptibles d'avoir un impact négatif sur les marchés (les fameux "black swans").Ils sont peut-être à chercher dans les conséquences inattendues de cette moindre volonté des Etats-Unis de donner le ton dans tant de domaines, estime César Pérez Ruiz.Bien que la croissance reste solide, compte tenu de ces incertitudes, Pictet Wealth Management est devenu plus neutre vis-à-vis des actifs risqués tels que les actions.