Pictet Wealth Management : le prix de l'or pourrait rester sous pression

La projection à trois mois de Pictet Wealth Management pour le prix de l'or est de 2 000 dollars et sa projection à 12 mois est de 2 100 dollars. Luc Luyet, Stratégiste changes, prévient que le prix de l'or pourrait rester sous pression dans les semaines à venir si les coûts d'opportunité continuent d'augmenter.



" En effet, compte tenu des signes limités d'une baisse significative de l'inflation sous-jacente dans de nombreuses économies majeures, les banques centrales pourraient devoir maintenir une politique monétaire agressive pendant un certain temps, comme le montre l'anticipation actuelle du marché d'une nouvelle hausse des taux de la Fed cette année ", explique-t-il.



En l'absence d'une baisse significative de l'activité économique ou de pressions inflationnistes, les taux d'intérêt américains élevés pourraient continuer à peser sur le prix de l'or. En outre, toute nouvelle hausse des taux par la Fed au second semestre devrait peser encore plus sur l'économie réelle, ce qui conduirait finalement à une baisse des taux directeurs encore plus marquée que si la Fed restait l'arme au pied au second semestre.



Mais le gestionnaire de fortune continue de penser qu'une hausse structurelle de la demande officielle, associée à une baisse des coûts d'opportunité et à la dépréciation du dollar américain, favorisera l'or à long terme.