Pictet Wealth Management plus positif à l'égard du crédit européen

Mario Draghi a provoqué quelques remous lors de la conférence annuelle de la Banque centrale européenne qui s'est tenue à Sintra la semaine dernière. Le président de l'institution a en effet prononcé un discours très accommodant, avec lequel il a contenté les attentes élevées des marchés, mais s'est attiré du même coup un tweet réprobateur de Donald Trump, commente César Pérez Ruiz, directeur des investissements & CIO de Pictet Wealth Management.Mario Draghi est allé aussi loin qu'il le pouvait sans prendre de véritable engagement, déclarant que la banque centrale se tenait prête, durant son mandat, à agir et à utiliser toute la palette d'instruments à disposition ainsi que toute la flexibilité autorisée, sans restriction, souligne le professionnel.Pictet Wealth Management s'attend désormais à un ajustement du pilotage des anticipations en juillet, avec une annonce que les taux directeurs seront maintenus aux niveaux actuels, voire à un niveau plus bas, jusqu'au premier semestre 2020 au moins.César Pérez Ruiz table en outre sur un abaissement du taux de dépôt de 10 points de base, à -0,5%, en septembre. En conséquence, il adopte un positionnement plus positif à l'égard du crédit européen.