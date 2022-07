Pictet Wealth Management revient aux actions chinoises après une pause de 18 mois

Alexandre Tavazzi, Chief Investment Officer de Pictet Wealth Management Asia, a déclaré que l'unité, qui gère 291 milliards de dollars, a commencé à réintégrer les actions chinoises la semaine dernière par le biais de ses portefeuilles discrétionnaires, qui sont des mandats conçus pour les clients fortunés.

"Nous avons réduit les taux de croissance pour les États-Unis et l'Europe. Donc, lorsque nous regardons la situation globale du marché, nous voyons un pays qui se démarque en termes de ré-accélération à partir d'ici, et c'est la Chine", a-t-il déclaré dans une interview mardi.

"C'est donc la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était judicieux de revenir sur les actions chinoises."

L'assouplissement par la Chine des règles de voyage liées au coronavirus, combiné à d'autres signaux politiques, a commencé à attirer de nouveau certains investisseurs étrangers vers les actions chinoises, augmentant les chances que le marché maintienne son rebond après des mois de fortes ventes.

Pictet s'était retiré des actions chinoises en décembre 2020 en raison des incertitudes croissantes liées au ralentissement de la croissance économique ainsi qu'à une répression réglementaire du secteur technologique du pays, a déclaré M. Tavazzi.

Le gestionnaire de patrimoine s'attend désormais à ce que de puissantes politiques de relance relancent la dynamique de croissance au second semestre et en 2023 et considère également que les valorisations des actions sont attractives, a-t-il ajouté.

L'indice de référence des valeurs vedettes chinoises a rebondi de plus de 6 % en juin et a attiré 9,1 milliards de dollars d'entrées de capitaux étrangers, contre des sorties de 19,6 milliards de dollars dans d'autres marchés émergents, selon l'Institute of International Finance.

L'allocation de Pictet aux actions chinoises reste faible jusqu'à présent, représentant un quart de l'exposition aux actifs des marchés émergents dans les portefeuilles gérés, a précisé M. Tavazzi. Les actions chinoises ont une pondération d'environ un tiers dans l'indice de référence MSCI Emerging Market.

Le gestionnaire de fortune prévoit d'augmenter sa position en actions chinoises au fil du temps si l'accélération économique de la Chine après les assouplissements des règles liés à la pandémie se déroule comme prévu, a-t-il dit.

Pour l'instant, cependant, Pictet surveille de près les réponses aux petites épidémies persistantes de COVID-19 dans des villes telles que Shanghai, ainsi que l'assouplissement des politiques dans les secteurs de la technologie et de l'immobilier en particulier.

Ces derniers mois, Pékin a adouci son intervention réglementaire musclée qui a débuté fin 2020 lorsque les autorités ont brusquement débranché l'introduction en bourse du géant de la fintech Ant Group, puis s'est étendue à de multiples secteurs, dont la technologie, l'enseignement privé et l'immobilier.

"Tout est une partie mobile... quand on se remet à l'eau, on commence par faire très progressivement avant d'aller en profondeur", a déclaré Tavazzi.