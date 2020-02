Pictet Wealth Management souligne l'attrait de l'immobilier britannique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne le 1er février. La semaine dernière, la Banque d'Angleterre a laissé ses taux d'intérêt inchangés, tout en revoyant les perspectives économiques du pays à la baisse. Le Royaume-Uni restera dans le marché unique durant la période de transition, qui expirera le 31 décembre prochain, mais la nature de ses relations commerciales avec l'Union européenne (UE) au-delà de cette période est tout sauf claire, observe César Pérez Ruiz, responsable des Investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.Boris Johnson souhaiterait négocier un accord flexible, comparable à celui conclu avec le Canada, cependant la partie est loin d'être gagnée. Et des accords commerciaux avantageux au-delà de l'UE comportent également leur lot de difficultés, observe le professionnel.Aujourd'hui, les Etats-Unis constituent le deuxième partenaire commercial (lointain) du Royaume-Uni, après l'UE, mais l'administration en place n'est pas connue pour sa souplesse en matière de libre-échange.Parmi les actifs britanniques, l'immobilier – qui devrait tirer profit de la défaite électorale de Jeremy Corbyn, de la correction de la livre et des prix des logements, ainsi que des flux d'investissements en provenance des marchés émergents –semble présenter les meilleures opportunités, estime César Pérez Ruiz.