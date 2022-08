Pictet chahuté par les variations des marchés au premier semestre

Genève (awp) - Chahutés par les fluctuations des marchés, les actifs sous gestion du groupe Pictet ont nettement reculé au premier semestre de l'exercice 2022. Le bénéfice consolidé s'est cependant maintenu, abstraction faite d'un événement exceptionnel l'an dernier.

"La diminution des actifs sous gestion liée aux variations des marchés a été compensée en partie par la hausse des taux d'intérêt", a commenté Renaud de Planta, associé senior, cité mercredi dans un communiqué.

Sur les six premiers mois de l'année, le bénéfice consolidé non audité a crû de 1% à 380 millions de francs suisses, si l'on fait abstraction de l'opération de cession-bail du bâtiment principal du siège de Pictet, comptabilisée au premier semestre 2021. En tenant compte de cet événement non récurrent, le bénéfice s'inscrit en recul de 40%.

Les produits d'exploitation ont progressé de 2% à 1,58 milliard de francs suisses et les charges avant impôt de 3% à 1,11 milliard, précise Pictet.

Les actifs sous gestion ou en dépôt (AuM) se sont contractés de 14,4% à 610 milliards de francs suisses en l'espace de six mois.

Le ratio des fonds propres était de 23,5% à 30 juin 2022, calculé sur des fonds propres réglementaires de 3,06 milliards. Un niveau que la banque qualifie de solide.

